Запись выбора качества в кэш

Есть сайт: dle

на нем стоит shadowbox посмотреть можно тут http://serial-online.net/house-md/44-doktor-haus-7-sezon.html (скрипт модального окна для просмотра серий)

видео берется из вконтакта

нужно чтоб когда качество выбрал оно и оставалось при переходе на следующую серию.

т.е. выбрал качество 720 нажал следующую серию, там стояло 720.

потому что сейчас после перехода на след. серию качество сбивается на 360

icq 750606

сижу онлайн

цена договорная.