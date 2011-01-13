Нужно сделать графики для отображение данных Примеры графиков, которые будут использоваться: http://flex.amcharts.com/examples/rotated_axis_labels http://flex.amcharts.com/examples/save_chart_as_image http://flex.amcharts.com/examples/save_chart_as_image
Запись выбора качества в кэш
Есть сайт: dle
на нем стоит shadowbox посмотреть можно тут http://serial-online.net/house-md/44-doktor-haus-7-sezon.html (скрипт модального окна для просмотра серий)
видео берется из вконтакта
нужно чтоб когда качество выбрал оно и оставалось при переходе на следующую серию.
т.е. выбрал качество 720 нажал следующую серию, там стояло 720.
потому что сейчас после перехода на след. серию качество сбивается на 360
icq 750606
сижу онлайн
цена договорная.
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