Почистить движок Pligg от спам-юзеров

$10
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Закрыт1 заявка122 просмотра

Есть сайт на основе Pligg, который спамят

Задача - поудалять через админку все спаммеров, которые шлют английский текст или вопросы вместо текста.

14 лет назад
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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