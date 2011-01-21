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Поставить sape на сайтик (ДЛЕ)
Поставить sape на сайтик. Движек - ДЛЕ.
Аська 13328один4
P.S. Код стоит, но или не правильно поставили, или что-то забыли - сапа сайтик не кушает.
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