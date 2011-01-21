Проект для allsubmitter

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Здравствуйте. Нужно написать эффективный проект для allsubmitter

Который будет содержать:

1. Около тысячи уникальных названий на основании ключевых слов.

2. Две-три тысячи кратких описаний

3. Две-четыре тысячи полных описаний

3. Сгенерированные уникальные html - ссылки - опять же на основании ключевых запросов сайта.

4. Выборку категорий каталогов, соответствующих тематике сайта

5. Заполненные всех дополнительных полей

6. Все ограничения в длине названий/описаний выдержаны в соответствии с требованиями большинства каталогов

HTML
14 лет назад
vishagi2010
Денис 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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