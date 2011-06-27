Работы с Livestreet

Нужно сделать так что бы на платной основе сайт skorodom.com добавили в Яндекс Каталог. Служба поддержки Яндекса пишет что сайт не соответствует требования каталога, так вот задача сделать сайт таким что бы он соответствовал требованиям Яндекса. Свои предложения по ...
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Нужна верстка макета для Лайвстрит, шаблон будет не очень сложный по типажу как Habrahabr мало элементов! Макет подбивать под пару модулей компании, галерея и т.д
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