Разработать архитекуру сайта на примере сайта

Необходимо написание текстов ссылок (2-5 тыс.) с околоссылочным текстом. С точным вхождением ключевого слова и разбавленные (приблизительно 50/50 %). Грамотные и читаемые. Разбавленные анкоры не должны повторяться. Готов платить не более 20$ за 1000. Тематика - металлообработка. ...
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