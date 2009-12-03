Разработать архитекуру сайта на примере сайта

Необходимо написание текстов ссылок (2-5 тыс.) с околоссылочным текстом. С точным вхождением ключевого слова и разбавленные (приблизительно 50/50 %). Грамотные и читаемые. Разбавленные анкоры не должны повторяться. Готов платить не более 20$ за 1000. Тематика - металлообработка. ...