Установка форума phpbb3

ПрочееЗавершен3 заявки250 просмотров
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Всем доброго времени.

Нужно установить на уже существующий форум сборку BB3x Expand.

Просьба указывать цену.

Актуально. Пишите.

PHP
14 лет назад
flower23
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
vixie
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
К Дмитрию обращалась не раз и всегда работа была выполнена в полном объёме и в срок. Добросовестный исполнитель,профессионал своего дела. И ещё,что не мало важно, это адекватные цены. Рекомендую!!!!!
Заказчик выполнил свои обязательства во время и в полном объеме
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