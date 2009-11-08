Оформить+ блог на wordpress

Необходимо оформить блог для wordpress. Подробнее см. ТЗ.

Только для тех, у кого есть свои блоги в этой блогосфере и кто знает, как работать с плагинами. Сделать блог dofollow.

Уважаемые фриленсеры! Я понимаю, что вы все знаете и все умеете. Но мне конкретно нужна эта работа. И мне не нужен сайт на платформе wordpress. Поэтому, пожалуйста, сначала давайте ссылки на ваши блоги на вордпрессе. Не ссылки на сайты, а именно ссылки на ваши блоги. И покажите, как вы их раскручивали. Неужели ни у кого нет своего блога там? К тому же прошу учитывать, что мне нужно сделать блог dofollow, без nofollow.