Перевести doc в html

Необходимо перевести doc документ в html вид

+ дополнительно:

раздел 3.3 таблица "Наименование страниц и их структура"

таблица "страница или пункт меню"

раздел 3.4 таблица "структура каталога"

раздел 7.1 7.2 7.3 7.4

сделать добавление строк при нажатии "добавить строку"

раздел 3.5

раздел 5

раздел 8

сделать чекбокс тип "radio"

раздел 9

поле "textarea"

Все это должно быть в виде формы для добавления POST

после добавления на другой странице выводиться тоже самое, но с уже заполненными данными

В предложении указать стоимость работ и срок