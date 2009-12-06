Требуется установить моды phpbb на форум.

ПрочееЗавершен5 заявок173 просмотра
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1- http://www.phpbbguru.net/community/topic21251.html?hilit=Board3Portal

2-http://www.phpbbguru.net/community/topic25690.html

3-http://bb3x.ru/mods/info/29

4-http://bb3x.ru/mods/info/67

Пишем цену одекватную и срок выполнения,и асю незабываем тоже оставлять для связи.

Оплата на рублевый кашилек веб мани.

PHP
14 лет назад
balons
Сергей 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
KODEAK
Иван 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Сделано все качественно и в сроки. Рекомендую!
Хороший заказчик, рекомендую.
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