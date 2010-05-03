Анкоры для сапы

Необходима консультация по внутренней оптимизации страниц. ICQ 598196024
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написание текстов ссылок (2-5 тыс.) с околоссылочным текстом.
С точным вхождением ключевого слова и разбавленные (приблизительно 50/50 %).
Грамотные и читаемые.
Разбавленные анкоры не должны повторяться.
Готов платить не более 20$ за 1000.
Тематика - металлообработка.
Сразу скидывайте примеры работ.
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