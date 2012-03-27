Редактировать скрипт DLE

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Нужно отредактировать скрипт DLE случайной новости. Сделать так что бы он показывал ( Зафиксированы Новости - с надписью названия темы ЗАФИКСИРОВАННОЙ и картинкой размера 577 на 173 и под картинкой надпись смотреть онлайн )

Цена договорная.

12 лет назад
Super18
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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