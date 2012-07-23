Редизайн, логотип, баннер, рерайт

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен5 заявок180 просмотров

Добрый день!

Нужно полностью переработать сайт: предложить и поменять цветовую схему, поменять некоторые графические элементы, сделать новый логотип (на базе старого), сделать баннер (flash или gif), и полный рерайт текстов (либо найду отдельного человека под рерайт).

За подробной инфой пишите в ICQ: 226744ноль77

13 лет назад
Quickz
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

krasota
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$115
5 дней
Талантище! Всё четко понимает, отлично виденье и дизайнерское чутьё! Сделала логотип, баннер, иконки - всё с первого раза без переделок и изменений - в точку! Спасибо!
Один из лучших заказчиков! Не придирчив, всегда на связи ,общение приятнейшее, к тому же оплата точно в срок ,как и обещал! Самые лучшие впечатления! Буду надеяться на продолжение сотрудничества!
diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$70
2 дня
Дмитрий молодец, старается выполнять работу на высшем уровне. Немного не хватает опыта, но со временем его услуги будут стоить очень дорого, торопитесь =)
Отличный заказчик, вежливый и приятный в общении. Не каждый может похвастаться такими качествами Юрия как корректность и профессиональность. Всем желаю сотрудничества с Юрием!

Заявки фрилансеров

krasota
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад

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