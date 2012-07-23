День добрый. вот сайт avtonrj.ru - он на вордпрессе, необходимо "разбавить" его какимито удобными и полезными элементами для пользователей. От вас: цена, сроки и примерно что можете сделать от меня - деньги, все просто:)
Редизайн, логотип, баннер, рерайт
Добрый день!
Нужно полностью переработать сайт: предложить и поменять цветовую схему, поменять некоторые графические элементы, сделать новый логотип (на базе старого), сделать баннер (flash или gif), и полный рерайт текстов (либо найду отдельного человека под рерайт).
За подробной инфой пишите в ICQ: 226744ноль77
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