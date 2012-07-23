Сделать в карточке товара (Virtuemart) блок

1. Сделать в карточке товара блок «рекомендованные товары», блок должен включать в себя 8 товаров с ссылками на их страницы, можно сделать аналогично товарам на странице

http://shop-energo.ru/catalog/furniture/Europower3/%C8%ED%E2%E5%F0%F2%EE%F0%ED%FB%E9+%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0+Europower+EPSi1000/

внизу блок мы рекомендуем и перечень ссылок. Нужно сделать такую же линковку всего каталога активных товаров ( в статусе опубликован). Из базы данных взять товары id -2, id-1, id +1, id +2, остальные товары должны выводиться рандомно. В начале и конце списка по id товаров сделать выбор соответственно первого активного id или последнего id (активного опубликованного ID) . Цель этого сделать кольцо из активных товаров каталога!

2. Вместо «Комментарии» внизу в блоке комментариев карточки товара, написать «Отзывы о «название товара»». Шрифт и выделение оставить те же!

3. Вместо «Оставить комментарий» внизу блока комментариев карточки товаров, написать «Оставить отзыв о «название товара»»