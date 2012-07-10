Имеется сайт готовый. Нужен человек, способный его переделать, настроив под нужды агенства. Жду предложений. Есть сам сайт, есть список того, что нужно переделать (готовое ТЗ и тд).
Корректировка готового блога на Wordpress
Требуется корректировка готового блога на Wordpress (русск.) до стадии «готов к раскрутке». ТЗ: Подобрать и заменить тему (с 2 колонками сайдбара), добавить плагины (если не хватает), закладки, меню сайдбара, кнопки соцсетей и т.д. Задание обсуждается индивидуально. Желательно дальнейшее сотрудничество по продвижению и сопровождению данного проекта.
Пишите на мыло: [email protected]
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