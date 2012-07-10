Корректировка готового блога на Wordpress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт7 заявок188 просмотров

Требуется корректировка готового блога на Wordpress (русск.) до стадии «готов к раскрутке». ТЗ: Подобрать и заменить тему (с 2 колонками сайдбара), добавить плагины (если не хватает), закладки, меню сайдбара, кнопки соцсетей и т.д. Задание обсуждается индивидуально. Желательно дальнейшее сотрудничество по продвижению и сопровождению данного проекта.

Пишите на мыло: [email protected]

WordPress
13 лет назад
Nikita65
Никита 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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