Перетянули дизайн и обновили сайт до версии 1,7, в результате отломилось несколько фич. Куски старой вёрстки каким-то чудом перемешались с новой. Надо всё поставить на место, или сделать лучше чем было. Сайт тут: www.weedy.be, старая ...
Создание интернет-магазина на битрикс
Каталог и интернет магазин з/ч для легковых авто
Заявки фрилансеров
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