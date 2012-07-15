Требуется разместить объявление по доскам Украины

Перетянули дизайн и обновили сайт до версии 1,7, в результате отломилось несколько фич. Куски старой вёрстки каким-то чудом перемешались с новой. Надо всё поставить на место, или сделать лучше чем было. Сайт тут: www.weedy.be, старая ...