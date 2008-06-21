Ссылки с морд сайтов

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Завершен2 заявки235 просмотров

Куплю ссылки с морд сайтов музыкальной или развлекательной тематики, требования к сайту - тИЦ от 50, PR от 2.

За ссылку плачу от 2 $.

Предложения рассматриваю тут, на ЛС не отвечаю, если нужно будет сам напишу.

17 лет назад
ofmars
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва

Выбранные исполнители

Nataliya_M
44 года
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно иметь дело с человеком, оплата произошла в считанные секунды. Сделкой довольна.
Anatoliy_b
Анатолий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
Рад сотрудничеству. Разместил ссылки, всё чесно.
Сделка прошла успешно, всё по честному. Я доволен.

Заявки фрилансеров

Nataliya_M
44 года
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Anatoliy_b
Анатолий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад

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