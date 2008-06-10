Нужно сделать примерно так: http://blog.rubaloffshore.com/. Основной дизайн тут: http://www.rubaloffshore.com/. Нужно: 1. Вывести два заголовка последних новостей или статей на главной странице. 2. ...
Установка rss-граббера на ДЛЕ-сайт
Необходимо помочь установить rssgrabber 2.2 на ДЛЕ-сайт. Работа 3 минут, так что недорого :)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Прочее3 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $50
Есть сайт – www.gorizont.co.ua. Задача – сделать презентационный диск из него (выкачать сайт, проверить структуру и т.д., проверить на кросс-браузерность, сделать авторан index.htm, сделать иконку для диска). Нужна как-бы офлайн-версия сайта :) Жду ...Завершен17 лет назад
Нужно отрисовать 1 деталь в программе Компас v10. Смотрите в приложении. Жду предложения по срокам и ценам.Завершен17 лет назад
Есть сайт http://www.besthard.ru/, есть 5 к контента, нужно его поцепить на сайт (главную страницу), сайт работает на Амиро, кто сделает всё праильно на 100%, оставлять предложения здесь , и только здесьЗавершен17 лет назад
Есть сайт http://tatorg.ru с которым нужно организовать обмен ссылками. Подробности в прикрепленном файле.Завершен17 лет назад
При публикации модулей в позицию right, модули вылазят из шаблона, на сколько вылазят указано на прикрепленной картинке, необходимо растянуть правую сторону шаблона до указанной отметки.Закрыт17 лет назад
- $40
Ваша задача: - Поиск тематических RSS фидов по нужным тематикам (3-5 фидов для категории). - Добавление фидов и настройка граббинга полной новости. Категории: - кредитные карты - бизнес, ...Прочее5 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо подобрать свободный домен в зоне ru/net/com и придумать креативное название. Домен 3-4 символа.максимум 5, но не желательно. Сайт будет с медиа ресурсами:видео, музыка, софт, игры, ну и еще дополнительные сервисы. Приедложения пишите ...Завершен17 лет назад
Требуется на несколько сатов поставить скрипт, встроить его в диз сайта, выставить партнерки, от вас средние стоимости услуг. Работаю только через СБС по договоруПрочее4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать саттелиты, html. Подробности в личку.Прочее13 заявокЗакрыт17 лет назад