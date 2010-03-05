Сразу прошу прощения, если название задания не отвечает сути - я назвал исходя из своего понимания.

По адресу http://www.in4bet.com/change.php?a=a&last=&bookie=PINNACLE представлены изменения в линии букмеккерской конторы www.pinnaclesports.com, обновление которых происходят 1 раз в 60 сек по следующих видах спорта: футбол, баскетбол, хокей, теннис.

Задание состоит в том, чтоб сверстать страничку (которую можна будет разместить у себя на сайте), с которой грузились и отображались бы аналогичные изменения букмеккерской конторы www.pinnaclesports.com, только вместе с видом спорта ВОЛЛЕЙБОЛ.

Алгоритм размещениея указан в статье "XML Feed – Live Odds Directly to your Site" по ссылке http://www.pinnaclesports.com/affiliateprogram/con...

В самом низу есть 2 примера когда изменеия происходят только для футбола и хокея. Нужен только воллейбол (Volleyball)