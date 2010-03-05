http://abkmv.ru/fantastik/7969-potroshitelirepo-men-unrated-2010-hdrip-1400.html Какой файл в движке дле отвечает за: "Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем."? Хочу изменить текст.
Сверстать страничку
Сразу прошу прощения, если название задания не отвечает сути - я назвал исходя из своего понимания.
По адресу http://www.in4bet.com/change.php?a=a&last=&bookie=PINNACLE представлены изменения в линии букмеккерской конторы www.pinnaclesports.com, обновление которых происходят 1 раз в 60 сек по следующих видах спорта: футбол, баскетбол, хокей, теннис.
Задание состоит в том, чтоб сверстать страничку (которую можна будет разместить у себя на сайте), с которой грузились и отображались бы аналогичные изменения букмеккерской конторы www.pinnaclesports.com, только вместе с видом спорта ВОЛЛЕЙБОЛ.
Алгоритм размещениея указан в статье "XML Feed – Live Odds Directly to your Site" по ссылке http://www.pinnaclesports.com/affiliateprogram/con...
В самом низу есть 2 примера когда изменеия происходят только для футбола и хокея. Нужен только воллейбол (Volleyball)
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