http://abkmv.ru/fantastik/7969-potroshitelirepo-men-unrated-2010-hdrip-1400.html Какой файл в движке дле отвечает за: "Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем."? Хочу изменить текст.
Перенос сайта на другой домен
http://pricenot.ru/ - сайт выпал из индекса, цель работы - взять сайтик и базу и перенести на другой домен, прописать необходимые пути и т.д.
Аська 1332814
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