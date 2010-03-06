http://abkmv.ru/fantastik/7969-potroshitelirepo-men-unrated-2010-hdrip-1400.html Какой файл в движке дле отвечает за: "Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем."? Хочу изменить текст.
Колонки шаблона и модуль.
Такая задача. Движок DLE. Имеется модуль "Фотоальбом". Нужно, чтобы при переходе на страницы модуля шаблон из 3-колоночного преобразовывался в 2-колоночный. Двухколоночный дефолтный шаблон имеется.
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