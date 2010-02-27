DLE 8.5 Скачивание файлов (виснет сайт)

DLE 8.5

При скачивании файла сайт виснет ( Файл скачивается но перемещаться по сайту не возможно) если нажать отмену все норм.

Но при этом если зайти с другого браузера сайт работает и можно спокойно по сайту перемещаться.

Нужно решить эту проблему.