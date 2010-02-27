DLE 8.5 Скачивание файлов (виснет сайт)

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Закрытнет заявок159 просмотров

DLE 8.5

При скачивании файла сайт виснет ( Файл скачивается но перемещаться по сайту не возможно) если нажать отмену все норм.

Но при этом если зайти с другого браузера сайт работает и можно спокойно по сайту перемещаться.

Нужно решить эту проблему.

DLE
15 лет назад
SANR
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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