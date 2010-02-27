http://abkmv.ru/fantastik/7969-potroshitelirepo-men-unrated-2010-hdrip-1400.html Какой файл в движке дле отвечает за: "Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем."? Хочу изменить текст.
DLE 8.5 Скачивание файлов (виснет сайт)
DLE 8.5
При скачивании файла сайт виснет ( Файл скачивается но перемещаться по сайту не возможно) если нажать отмену все норм.
Но при этом если зайти с другого браузера сайт работает и можно спокойно по сайту перемещаться.
Нужно решить эту проблему.
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