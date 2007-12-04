Удалить вирус

ПрочееЗавершен11 заявок247 просмотров
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Необходимо вылечить сайт на php.

Сайт недвижимости, с базой заражен трояном. нужно убрать. Троян убивает сайт раз в неделю.

16 лет назад
StylePRO
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
IndexOne
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$40
Дмитрий выполнил работу отлично. Прекрасно вник в суть ситуации, в итоге быстро и профессионально выполнил работу. Приятно работать! Быстро понял поставленную задачу. Предложил возможные решения. Приветливо реагировал на пожелания. Делает быстро, напоминать не надо. Все выполнено за несколько часов и с лучшим качеством. Мы уже и не надеялись. Великолепно. Оценка 100000.....0
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