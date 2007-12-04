Удалить вирус

Дмитрий выполнил работу отлично. Прекрасно вник в суть ситуации, в итоге быстро и профессионально выполнил работу. Приятно работать! Быстро понял поставленную задачу. Предложил возможные решения. Приветливо реагировал на пожелания. Делает быстро, напоминать не надо. Все выполнено за несколько часов и с лучшим качеством. Мы уже и не надеялись. Великолепно. Оценка 100000.....0