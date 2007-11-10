В ближайшее время нужен человек, который поможет в 2 направлениях:

1)Доведет до ума существующий сайт (небольшой объем), т.е поправить верстку, наладить работу базы данных, доработать админку.

2)Вторая задача состоит в следующем: есть шаблон, его нужно интегрировать, подогнать под русского пользователя (перевод не проблема), опять же, настроить

если сработаемся, то будем и дальше работать с Вами)