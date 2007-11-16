Протестить готовую верстку в IE7 и в FF 2.0.0.9

Я сам верстальщик. Вчера у меня упала вирт. машина, на которой стояли доп. версии браузеров.

Вот поэтому мне нужно помочь - снять скрины с указаных браузеров.

У кого есть IE7 и FF 2.0.0.9 - жду в icq 53111167