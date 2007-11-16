Протестить готовую верстку в IE7 и в FF 2.0.0.9

$5
ПрочееЗавершен2 заявки142 просмотра
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Я сам верстальщик. Вчера у меня упала вирт. машина, на которой стояли доп. версии браузеров.

Вот поэтому мне нужно помочь - снять скрины с указаных браузеров.

У кого есть IE7 и FF 2.0.0.9 - жду в icq 53111167

16 лет назад
lancer
Антон 
NaN летАвстралия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
andrew_b
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$5
Рекомендую. Очень добросовестный исполнитель.
Несмотря на минимализм проекта, заказчик показал себя с очень хорошей стороны. Ведь когда легко найти общий язык, то и договориться всегда не проблема.