Нужно перенести готовый сайт на Wordpress

$50
ПрочееЗакрыт5 заявок181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен простой сайт на белом (светлом фоне ) Плагин подписка на RSS

Плагин поиск по сайту, блог реклама.

Сайт должен открываться так (чтобы урлы были человекочитаемые)

Нужны тэги, гостевая книга, возможно небольшой форум.

Все это должно выглядеть больше как сайт а не как блог.

WordPressСайт на WordPress
16 лет назад
olgadot
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать локальную копию сайта

    $25

    Есть сайт в CMS www.ecodom.su, нужно срочно сделать локальную копию. Дизайн и все ссылки должны работать offline. Срок- до завтра (07.11.2007) до 15:00.

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оптимизация текста для сайта

    Требуется оптимизация готового текста для сайта. Знаков без пробелов 5000. Огромное пожелание, чтобы работой занимался профессионал-лингвист с портфолио!!!

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Структура бизнес-сайта

    Хочу открыть проект бизнес тематики. Что-то вроде: «Большой и малый бизнес.» Дело это для меня новое и интересное. Мне нужно, чтобы знающие люди создали основу проекта. Итак, что нужно сделать: - продумать структуру сайта – разделы, блоки, меню и т.п. - ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • ПСД

    $500

    Куплю готовое ТЗ,Пакет Проектно-сметной документации загородного дома 6 на 8.ООО"АПРИОРИЙ"Лебедев Сергей E-mail:[email protected]

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание базы клиентов

    Нужно создать базу потенциальных клиентов для студии дизайна. Ну или купим готовую (можна в личку писать). Нужно по Киеву. Спасибо. Оплата -1 у.е. за 20 позиций в базе. Формат: Название компании - контактное лицо - телефон - адресс ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • БД стран, городов, языков

    Доброго времени суток уважаемые коллеги ... Нужна БД стран, городов, языков, + используемая ими для уникод-шрифтов кодировка (конечно если есть, но очень бы пригодилась), БД нужна также на Анг. и Рус.. языках, если есть ещё другие, ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать 2 форума

    Тематика туризм и общетематический, зарегить 2 домена, поставить на хостинг и на движок, остальные подробности в ICQ 353088330

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад