Оптимизация текста для сайта

Заказчиком была поставлена задача: отптимизировать текст в соответствии с указанными ключевиками. На самых ранних этапах сотрудничества отметил легкость в общении с Татьяной. В процессе выполнения проекта был найден общий язык и вскоре все поставленные задачи обрели рациональные решения, что было достигнуто совместными усилиями. Было очень приятно работать. Надеюсь на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в дальнейшем. Удачи и процветания!