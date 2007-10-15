Доброго времени суток уважаемые коллеги ...

Нужна БД стран, городов, языков, + используемая ими для уникод-шрифтов кодировка (конечно если есть, но очень бы пригодилась), БД нужна также на Анг. и Рус.. языках, если есть ещё другие, буду только рад.

Формат: Дамп для MySQL, не ниже 4.1

Без предоплаты, оплата только через СБС, и только по факту после проверки.

Жду ваших предложений, свяжусь сам как только смогу. Поэтому наличие номера аськы в профиле обязательно.

Рассматриваются все варианты.