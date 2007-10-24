Экспертная поддержка по разработке проектов

ПрочееЗавершен2 заявки200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

(желательно приватный проект для Вадима Тимофеева)

Требуется поддержка по оценке кода программистов, оценке команд разработчиков, тестированию и анализу разработок.

16 лет назад
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tvv
48 летНидерланды
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
28 отзывов
16 лет назад
$118
Профессионал экстра-класса, настоящий эксперт. Оказал неоценимую помощь в разработке наших проектов. Всем рекомендую
Работаю. Все идет гладко, отличный адекватный заказчик. Высший балл - 10.
  • Похожие заказы

  • Установка 12 модов под Invision Power Board

    $30

    список модов на установку: Глобальные объявления v2 http://www.ibresource.ru/db/543/ eXTended Reputation System http://www.ibresource.ru/db/678/ Thanks mod (кнопка "Спасибо") http://www.ibresource.ru/db/770/ в статистику форума доавить топ 10 кому сказали спасибо Welcome Panel http://www.ibresource.ru/db/635/ Кто был сегодня ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Размещение статей

    Нужно разместить заранее подготовленные статьи в формате HTML на сайты бесплатно предоставляющие такую возможность. Первоначальная база таких сайтов будет предоставляться. Возможно часть из них будет не рабочих или уже не размещающих статьи, о чем нужно ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно профессионально написать ТЗ

    Здравствуйте. Мне нужно профессионально написать и продумать до мелочей ТЗ. Коротко о том, что мне нужно: Нужен портал для показа видео-материалов (от 5 до 120 минут) в реальном времени. Похожие ресурсы: youtube, rutube, smotri и так далее. Но ...

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Реанимация сайта

    День добрый, после переезда сайта на новый хостинг сайт отображаеттся не коректно - www.klipz.ru , разработчики сайта не могут или не хотят это исправить, интересует примерная стоимость

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходим сайт

    $2500

    Куплю сайт. Доменное имя (предпочтительно второго уровня RU или com). Платный хостинг. Индексация сайта поисковой системой Яндекс. Большой объём контента (предпочтительно уникальный, рерайт). Посещаемость сайта. тИЦ и PR.

    Прочее12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Joomla - кое что сделать

    http://mir-mechta.ru/korporativnye-meropriyatiya/ тут ь раздел корпоративные праздники, надо чтоб он открывался ... http://mir-mechta.ru/individyalnyi-otdyh/ а тут надо переделать..Чтоб раздел выглядел как Наши услуги. Нужно сделать это до завтрашнего утра.

    Joomla
    Прочее3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Выкуплю готовые сайты.

    Готов выкупить готовые сайты. Предпочтения отдаются форумам, блогам, и другим развл ресурсам. Казино не предлагать.

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуются на сайт

    www.source74.ru. Тематика игры/киберспорт 1. Ньюсмейкеры 2. Авторы статей 3. Менеджеры проекта/менеджеры по рекламе 4. Партнеры Денег, к сожалению, предложить не могу... От меня + в репутацию, бесплатная реклама на сайте, бесплатный рабочий почтовый ящик... Подробнее по ICQ 488-648-050, [email protected]

    Прочее2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подгонка DLE движка и его запуск

    $20

    Есть сайт. Есть движок. Есть шаблон. Нужно нормально отладить движок - связать навигацию с категориями, связать статические страницы, поставить форум, ну может по ходу какие то вопросы появятся. Пока необходимо отладить движок.

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад