Установка 12 модов под Invision Power Board

$30
ПрочееЗавершен3 заявки184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

список модов на установку:

Глобальные объявления v2 http://www.ibresource.ru/db/543/

eXTended Reputation System http://www.ibresource.ru/db/678/

Thanks mod (кнопка "Спасибо") http://www.ibresource.ru/db/770/

в статистику форума доавить топ 10 кому сказали спасибо

Welcome Panel http://www.ibresource.ru/db/635/

Кто был сегодня для 2.1.7 http://www.ibresource.ru/db/825/

Расширенная форма быстрого ответа http://www.ibresource.ru/db/623/

Автопоздравитель для 2.1 http://www.ibresource.ru/db/712/

Удаляем все посты и темы юзера из его профиля http://www.ibresource.ru/db/839/

Статистика форума http://www.ibresource.ru/db/725/

Редактор иконок форума http://www.ibresource.ru/db/745/

AJAX Быстрый ответ http://www.ibresource.ru/db/953/

+нужна защита от ботов

нужно быстро и оперативно поставить на форум.

16 лет назад
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
_Master_
Руслан 
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$50
быстро и качественно.
Работаю уже второй раз - все проходит без проблем и зацепок!
  • Похожие заказы

  • Размещение статей

    Нужно разместить заранее подготовленные статьи в формате HTML на сайты бесплатно предоставляющие такую возможность. Первоначальная база таких сайтов будет предоставляться. Возможно часть из них будет не рабочих или уже не размещающих статьи, о чем нужно ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно профессионально написать ТЗ

    Здравствуйте. Мне нужно профессионально написать и продумать до мелочей ТЗ. Коротко о том, что мне нужно: Нужен портал для показа видео-материалов (от 5 до 120 минут) в реальном времени. Похожие ресурсы: youtube, rutube, smotri и так далее. Но ...

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Реанимация сайта

    День добрый, после переезда сайта на новый хостинг сайт отображаеттся не коректно - www.klipz.ru , разработчики сайта не могут или не хотят это исправить, интересует примерная стоимость

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Техническое Задание

    $500

    Создание полноценного технического задания и сопроводительной документации к проекту Web Project, пригодной для реализации проекта без доп. комментариев. В проекте Web Project три элемента 1. Служба знакомств на базе соц. сети 2. Контент upload - download and ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходим сайт

    $2500

    Куплю сайт. Доменное имя (предпочтительно второго уровня RU или com). Платный хостинг. Индексация сайта поисковой системой Яндекс. Большой объём контента (предпочтительно уникальный, рерайт). Посещаемость сайта. тИЦ и PR.

    Прочее12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Joomla - кое что сделать

    http://mir-mechta.ru/korporativnye-meropriyatiya/ тут ь раздел корпоративные праздники, надо чтоб он открывался ... http://mir-mechta.ru/individyalnyi-otdyh/ а тут надо переделать..Чтоб раздел выглядел как Наши услуги. Нужно сделать это до завтрашнего утра.

    Joomla
    Прочее3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Выкуплю готовые сайты.

    Готов выкупить готовые сайты. Предпочтения отдаются форумам, блогам, и другим развл ресурсам. Казино не предлагать.

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуются на сайт

    www.source74.ru. Тематика игры/киберспорт 1. Ньюсмейкеры 2. Авторы статей 3. Менеджеры проекта/менеджеры по рекламе 4. Партнеры Денег, к сожалению, предложить не могу... От меня + в репутацию, бесплатная реклама на сайте, бесплатный рабочий почтовый ящик... Подробнее по ICQ 488-648-050, [email protected]

    Прочее2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подгонка DLE движка и его запуск

    $20

    Есть сайт. Есть движок. Есть шаблон. Нужно нормально отладить движок - связать навигацию с категориями, связать статические страницы, поставить форум, ну может по ходу какие то вопросы появятся. Пока необходимо отладить движок.

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад