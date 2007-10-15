Создание базы клиентов

Доброго времени суток уважаемые коллеги ... Нужна БД стран, городов, языков, + используемая ими для уникод-шрифтов кодировка (конечно если есть, но очень бы пригодилась), БД нужна также на Анг. и Рус.. языках, если есть ещё другие, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать базу потенциальных клиентов для студии дизайна.
Ну или купим готовую (можна в личку писать). Нужно по Киеву.
Спасибо.
Оплата -1 у.е. за 20 позиций в базе.
Формат:
Название компании - контактное лицо - телефон - адресс - меил.
Спасибо :)
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