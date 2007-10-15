Создание базы клиентов

ПрочееЗакрыт2 заявки192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать базу потенциальных клиентов для студии дизайна.

Ну или купим готовую (можна в личку писать). Нужно по Киеву.

Спасибо.

Оплата -1 у.е. за 20 позиций в базе.

Формат:

Название компании - контактное лицо - телефон - адресс - меил.

Спасибо :)

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
  • Похожие заказы

  • БД стран, городов, языков

    Доброго времени суток уважаемые коллеги ... Нужна БД стран, городов, языков, + используемая ими для уникод-шрифтов кодировка (конечно если есть, но очень бы пригодилась), БД нужна также на Анг. и Рус.. языках, если есть ещё другие, ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать 2 форума

    Тематика туризм и общетематический, зарегить 2 домена, поставить на хостинг и на движок, остальные подробности в ICQ 353088330

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Установка 12 модов под Invision Power Board

    $30

    список модов на установку: Глобальные объявления v2 http://www.ibresource.ru/db/543/ eXTended Reputation System http://www.ibresource.ru/db/678/ Thanks mod (кнопка "Спасибо") http://www.ibresource.ru/db/770/ в статистику форума доавить топ 10 кому сказали спасибо Welcome Panel http://www.ibresource.ru/db/635/ Кто был сегодня ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Размещение статей

    Нужно разместить заранее подготовленные статьи в формате HTML на сайты бесплатно предоставляющие такую возможность. Первоначальная база таких сайтов будет предоставляться. Возможно часть из них будет не рабочих или уже не размещающих статьи, о чем нужно ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно профессионально написать ТЗ

    Здравствуйте. Мне нужно профессионально написать и продумать до мелочей ТЗ. Коротко о том, что мне нужно: Нужен портал для показа видео-материалов (от 5 до 120 минут) в реальном времени. Похожие ресурсы: youtube, rutube, smotri и так далее. Но ...

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Реанимация сайта

    День добрый, после переезда сайта на новый хостинг сайт отображаеттся не коректно - www.klipz.ru , разработчики сайта не могут или не хотят это исправить, интересует примерная стоимость

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходим сайт

    $2500

    Куплю сайт. Доменное имя (предпочтительно второго уровня RU или com). Платный хостинг. Индексация сайта поисковой системой Яндекс. Большой объём контента (предпочтительно уникальный, рерайт). Посещаемость сайта. тИЦ и PR.

    Прочее12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Joomla - кое что сделать

    http://mir-mechta.ru/korporativnye-meropriyatiya/ тут ь раздел корпоративные праздники, надо чтоб он открывался ... http://mir-mechta.ru/individyalnyi-otdyh/ а тут надо переделать..Чтоб раздел выглядел как Наши услуги. Нужно сделать это до завтрашнего утра.

    Joomla
    Прочее3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Выкуплю готовые сайты.

    Готов выкупить готовые сайты. Предпочтения отдаются форумам, блогам, и другим развл ресурсам. Казино не предлагать.

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад