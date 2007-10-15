Создание базы клиентов

Здравствуйте. Мне нужно профессионально написать и продумать до мелочей ТЗ. Коротко о том, что мне нужно: Нужен портал для показа видео-материалов (от 5 до 120 минут) в реальном времени. Похожие ресурсы: youtube, rutube, smotri и так далее. Но ...