Сделать локальную копию сайта

При личном контакте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт в CMS www.ecodom.su, нужно срочно сделать локальную копию.
Дизайн и все ссылки должны работать offline. Срок- до завтра (07.11.2007) до 15:00.
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