Создание копии с сайта

Хочу открыть проект бизнес тематики. Что-то вроде: «Большой и малый бизнес.» Дело это для меня новое и интересное. Мне нужно, чтобы знающие люди создали основу проекта. Итак, что нужно сделать: - продумать структуру сайта – разделы, блоки, меню и т.п. - ...