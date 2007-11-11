Выпадающее меню на css

Доброго времени суток уважаемые коллеги ... Нужна БД стран, городов, языков, + используемая ими для уникод-шрифтов кодировка (конечно если есть, но очень бы пригодилась), БД нужна также на Анг. и Рус.. языках, если есть ещё другие, ...