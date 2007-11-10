Нужен простой сайт на белом (светлом фоне ) Плагин подписка на RSS Плагин поиск по сайту, блог реклама. Сайт должен открываться так (чтобы урлы были человекочитаемые) Нужны тэги, гостевая книга, возможно небольшой форум. Все это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен список всех модулей для Joomla CMS в одном файле.
НУЖНЫ НЕ НАЗВАНИЯ, а список в следующем формате:
Модуль Новостей
Расширеный Модуль Меню
Модуль Голосования
Модуль Блогов
и т.д.
Бюджет 3 у.е.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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