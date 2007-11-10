Список всех модулей для Joomla CMS

ПрочееЗавершен1 заявка175 просмотров
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Нужен список всех модулей для Joomla CMS в одном файле.

НУЖНЫ НЕ НАЗВАНИЯ, а список в следующем формате:

Модуль Новостей

Расширеный Модуль Меню

Модуль Голосования

Модуль Блогов

и т.д.

Бюджет 3 у.е.

Joomla
16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
VeHik
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик! Было приятно с ним работать: коммуникабелен, в общении корректен, чётко ставит задачи. Работу принял, по факту сразу же оплатил и отзыв оставил. Никаких нареканий нет. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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