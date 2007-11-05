PHP скрипт АРМ по учету компьютеров

ПрочееЗакрыт7 заявок182 просмотра
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есть уже готовый, но не знаем работает или нет

и нет SQL запроса на создание базы

есть схема базы

нужно переделать дизайн в скрипте и создать базу

PHP
16 лет назад
alfahost
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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