Идея (раскрутки) онлайн - игры

Нужна идея браузерной онлайн-игры и идея раскрутки.

Делаем сами. Предполагается, что изначально будет оплачено что-то, потом полное партнерство.

Интересно сотрудничество с человеком, готовым развивать ее идеи несколько лет.

Дизайны "готовые" интересны. Не найдем - потом будет отдельный проект: с предложениями "нарисую только дизайн" просьба пока не беспокоить.