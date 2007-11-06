Идея (раскрутки) онлайн - игры

ПрочееЗакрыт14 заявок466 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна идея браузерной онлайн-игры и идея раскрутки.

Делаем сами. Предполагается, что изначально будет оплачено что-то, потом полное партнерство.

Интересно сотрудничество с человеком, готовым развивать ее идеи несколько лет.

Дизайны "готовые" интересны. Не найдем - потом будет отдельный проект: с предложениями "нарисую только дизайн" просьба пока не беспокоить.

16 лет назад
the_one
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад