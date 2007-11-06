Идея (раскрутки) онлайн - игры

Я сам верстальщик. Вчера у меня упала вирт. машина, на которой стояли доп. версии браузеров. Вот поэтому мне нужно помочь - снять скрины с указаных браузеров. У кого есть IE7 и FF 2.0.0.9 - жду ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна идея браузерной онлайн-игры и идея раскрутки.
Делаем сами. Предполагается, что изначально будет оплачено что-то, потом полное партнерство.
Интересно сотрудничество с человеком, готовым развивать ее идеи несколько лет.
Дизайны "готовые" интересны. Не найдем - потом будет отдельный проект: с предложениями "нарисую только дизайн" просьба пока не беспокоить.
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