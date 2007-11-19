Настроить (разместить на сайте) код sape.ru

ПрочееЗавершен6 заявок168 просмотров
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Необходимо, разместить на сайте и настроить работу системы sape.ru на сайте web-matematik.ru.

Сайт сделать на статических html страницах.

Поддержка php на хостинге включена.

Жду предложений....

16 лет назад
anafema
Максим 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
44 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
DimaVT
Гость 
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
Дмитрий, всегда на связи и это хорошо. Работает быстро и заинтересовано. Рекомендую Дмитрия всем заказчикам.
Работать с такими закащиками одно удовольствие. Договаривался зделать работу за хороший отзыв а мне заплатили сполна.
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