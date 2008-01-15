Подключить свой магазин из XML файла

Нужна идея браузерной онлайн-игры и идея раскрутки. Делаем сами. Предполагается, что изначально будет оплачено что-то, потом полное партнерство. Интересно сотрудничество с человеком, готовым развивать ее идеи несколько лет. Дизайны "готовые" интересны. Не найдем - потом будет отдельный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разместить на сайте http://www.bfoto.ru товары из XML файла партнерки http://mixmarket.biz
дан http://mixmarket.biz/test_main.xml
Как подключить можно почитать здесь http://mixmarket.biz/doc/partners/faq/#mix_ownshop
вот пример того что мне нужно - http://foto-katalog.ru/cat/Digital-Cameras/_pw_/6/Canon/
здесь уже настроено. каталог товаров ... при нажатии перекидывает через http://mixmarket.biz на сайт партнера
- Похожие заказы
- Прочее14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
работа не трудная установить sape seozavr xap директ место для продажи баннеров и тем кто компитентнен в SEO с мегатегами поработать icq 353088330Прочее2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Существующему недавно созданному сайту требуется web-программист для технического обслуживания: добавление информации, решение возникающих проблем с хостингом, поддержка корпоративное почты. Так же создание новых разделов, устранение всплывающих багов. Оплата договорная. Оформление офицального договора оказания услуг. Способ оплаты: ...Прочее3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $80
Необходимо сделать перенос сайта на Битрикс Предложения на [email protected]Закрыт16 лет назад
Привет нужен дизайн для чата,3 фрейма Цена 15-20$,адрес чата http://today.august4u.ru/ связь : [email protected] icq:5681782Прочее4 заявкиЗакрыт16 лет назад
не дорогоПрочее6 заявокЗакрыт16 лет назад
В ближайшее время нужен человек, который поможет в 2 направлениях: 1)Доведет до ума существующий сайт (небольшой объем), т.е поправить верстку, наладить работу базы данных, доработать админку. 2)Вторая задача состоит в следующем: есть шаблон, его нужно интегрировать, подогнать ...Прочее6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Необходимо сделать или доработать форму отправки сообщений (расположенную на сайте). Нужно чтобы помимо сообщения заказчик мог приложить файл (текстовый или архив). Жду предложений.Завершен16 лет назад
Необходимо, разместить на сайте и настроить работу системы sape.ru на сайте web-matematik.ru. Сайт сделать на статических html страницах. Поддержка php на хостинге включена. Жду предложений....Завершен16 лет назад
- $5
Я сам верстальщик. Вчера у меня упала вирт. машина, на которой стояли доп. версии браузеров. Вот поэтому мне нужно помочь - снять скрины с указаных браузеров. У кого есть IE7 и FF 2.0.0.9 - жду ...Завершен16 лет назад