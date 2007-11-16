Техническая поддержка сайта

ПрочееЗакрыт3 заявки163 просмотра
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Существующему недавно созданному сайту требуется web-программист для технического обслуживания: добавление информации, решение возникающих проблем с хостингом, поддержка корпоративное почты. Так же создание новых разделов, устранение всплывающих багов.

Оплата договорная. Оформление офицального договора оказания услуг. Способ оплаты: наличный или безналичный расчет - на ваш выбор.

Опыт работы с административной панелью Joomla обязателен.

Контактный телефон 8-916-736-75-76, Елена.

16 лет назад
Elena_U_Kozlova
Елена Козлова 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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