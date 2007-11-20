Мониторинг обменников

Нужно разместить на сайте http://www.bfoto.ru товары из XML файла партнерки http://mixmarket.biz дан http://mixmarket.biz/test_main.xml Как подключить можно почитать здесь http://mixmarket.biz/doc/partners/faq/#mix_ownshop вот пример того что мне нужно - http://foto-katalog.ru/cat/Digital-Cameras/_pw_/6/Canon/ здесь уже настроено. каталог товаров ... при нажатии перекидывает через http://mixmarket.biz ...