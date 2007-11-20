Мониторинг обменников

$200
ПрочееЗакрыт5 заявок159 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Основные функции должны быть похожи на существующие мониторинги, с некоторыми дополнениями.

подробности при переписке.

Бюджет низкий, денег мало..

16 лет назад
zenitar
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Valer
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$200
10 дней
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