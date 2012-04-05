Выплывающие формы на сайте для сбора мейл адресов.

Дорогой заказчик! Для своего проекта по установке на сайт футеров подписки я выбрал Тимофея, и о чем не жалею, наоборот, я рад что не ошибся и нашел нового ответственного и оперативного профессионала! Работу выполнил в рамках тех-плана и даже раньше поставленного срока! Очень рекомендую!