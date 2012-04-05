Выплывающие формы на сайте для сбора мейл адресов.

ПрочееЗавершен2 заявки126 просмотров
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Нужно оформить, установить и настроить два плагина на действующий сайт. 1. горизонтальное (внизу ) выплывающие окно для подписки на сайт (предлагается внести свой емейл для получения подарка) 2. Покидающему сайт, предлагается не уходить и вернутся на сайт (выплывает после закрытия сайта).

12 лет назад
Kudiyarov
42 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
tim-viktorov
Тимофей 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Дорогой заказчик! Для своего проекта по установке на сайт футеров подписки я выбрал Тимофея, и о чем не жалею, наоборот, я рад что не ошибся и нашел нового ответственного и оперативного профессионала! Работу выполнил в рамках тех-плана и даже раньше поставленного срока! Очень рекомендую!
приятно было работать с Арманом. Чёткая постановка задачи, своевременная оплата.
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