Требуется отладить отображение контента на сайте

Необходимо увеличить число подписчиков страницы ВКонтакте. Важно, чтобы подписчики были реальными активными людьми (не удаленные и не фейки!).
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Есть сайт, которому не так давно редизайн сделали. Надо сделать так, чтоб весь контент там отображался корректно, т.к. там всё наперекосяк. Точнее я скажу при личном общении, что в сайте надо поправить
сделать это надо срочно
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