Проведение интервью для передачи (для девушки)

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Закрыт1 заявка214 просмотров

Срочно нужна журналист девушка для проведения интервью для передачи. Объем работы - 3-4 часа. Опыт работы обязателен. Портфолио обязательно.

[email protected]

8-967-198-07-98

14 лет назад
semleana
Оксана 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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