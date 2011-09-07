Требуются следующие .mp3: 1) неправильных ход, ошибка - не резкий звук, длительность примерно полсекунды 2) приветствие, добро пожаловать 3) игра закончена- проиграл - макс 2 секунды 4) игра закончена- ...
Проведение интервью для передачи (для девушки)
Срочно нужна журналист девушка для проведения интервью для передачи. Объем работы - 3-4 часа. Опыт работы обязателен. Портфолио обязательно.
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