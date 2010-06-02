Специалисты по защите фильмов от пиратства

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Компания Web Kontrol (www.webkontrol.ru)

приглашает Специалистов по Защите фильмов от пиратства в интернете

Требования:

• Обязательность, четкость исполнения требований

• Великолепные навыки по поиску информации в интернете

• Желание добиться решения любой поставленной задачи

• Проживание в г.Москве

Обязанности:

• Поиск фильмов для скачивания в интернете

• Мониториг интернета, отслеживание появления нелегальных копий фильма на пиратских ресурсах

• Поиск координат местонахождения владельцев пиратских сайтов

• Составление отчетности по проведенной работе

• Систематизация и автоматизация собранных данных

• Решение нестандартных IT задач для достижения цели – защиты фильма от пиратства в интернете.

Условия:

• Полный рабочий день, 5 дней в неделю

• Возможность гибкого графика работы

• Зарплата 25 000 – 35 000 руб/месяц

• Recent graduates – welcome

Будьте добры, пришлите Ваше резюме по почте: [email protected]

14 лет назад
alex0909
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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