Требуется глубокий и качественный рерайт статей по недвижимости. Оплата 1 у.е. за 1000 символов без пробелов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания. Оплачивается объем исходного текста. Объем ...
Мини аудит сайта
Написать мини аудит сайта с трех точек зрения - 1 - целевая аудитория сайта (психологическое консультирование) что она видит и получит ли она что хочет, либо что она получит от сайта.
2 - обыватель, обычный пользователь попавший на сайт, что он видит и какое впечатление у него от сайта.
3 - ваше впечатление как профессионала по работе над сайтами что с сайтом так или не так.
Также интересуют моменты удобства навигации пользователей. Бюджет 500 р.
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