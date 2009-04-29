Написать мини аудит сайта с трех точек зрения - 1 - целевая аудитория сайта (психологическое консультирование) что она видит и получит ли она что хочет, либо что она получит от сайта.

2 - обыватель, обычный пользователь попавший на сайт, что он видит и какое впечатление у него от сайта.

3 - ваше впечатление как профессионала по работе над сайтами что с сайтом так или не так.

Также интересуют моменты удобства навигации пользователей. Бюджет 500 р.