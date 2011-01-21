Описания к сайтам

$50
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Закрыт4 заявки297 просмотров

Требуется составить для ~ 100 сайтов:

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Подробности в ПМ.

Указывайте цену за 1 сайт.

Нужно выполнить за сегодня половину.

14 лет назад
takoe
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад
$50
3 дня
Взялся за срочный проект и не выполнил его. Проект пришлось выполнять самостоятельно. На выполнение проекта у меня ушло ~1 час.

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
132 отзыва(-5)
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