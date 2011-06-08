Придумать систему наград для сайта

ПрочееЗакрыт3 заявки195 просмотров
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Всем привет,

Хочу найти исполнителя, который придумает грамотную систему наград для городского портала. где за каждое действие будут даваться баллы, а баллы можно будет поменять на что-либо. к примеру: добавить новость, событие и тд

Требуется продумать и расписать за что награды, симулировать некоторые ситуации (когда 1000 баллов, на чем мог заработать, за какое время и т.д.)

Пожалуйста, только те кто сталкивался с такой работой.

12 лет назад
bakiev
Ринат 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
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