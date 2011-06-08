Придумать систему наград для сайта

Всем привет,

Хочу найти исполнителя, который придумает грамотную систему наград для городского портала. где за каждое действие будут даваться баллы, а баллы можно будет поменять на что-либо. к примеру: добавить новость, событие и тд

Требуется продумать и расписать за что награды, симулировать некоторые ситуации (когда 1000 баллов, на чем мог заработать, за какое время и т.д.)

Пожалуйста, только те кто сталкивался с такой работой.