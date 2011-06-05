Требуется составить смету

$50
ПрочееЗакрыт1 заявка126 просмотров
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Есть исходные данные о работах, которые делались.

Необходимо составить на них смету, несколько разных вариантов, в разных формах, предусмотренных законодательством.

пунктов всего штук 5-6, по крайней мере проводимых работ.

12 лет назад
pahom-ka
Антон 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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