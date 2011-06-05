Требуется составить смету

Мне нужно, провести анализ кредитного рынка Украины, в частность Днепропетровской области. Проект, скорее всего для финансиста с образованием. Объем статьи не лимитирован, может быть в любом виде. Главное, любой комментарий, любая мысль, должна подкрепляться ссылками на новости ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть исходные данные о работах, которые делались.
Необходимо составить на них смету, несколько разных вариантов, в разных формах, предусмотренных законодательством.
пунктов всего штук 5-6, по крайней мере проводимых работ.
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