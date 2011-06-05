Требуется составить смету

Здравствуйте! Нужно размножить статью НА АНГЛИЙСКОМ языке объемом 3500 знаков с пробелами. В статье – 7 ссылок. 1. В каком виде нужна исходная статья? 2. Сколько будет стоить и что получится на выходе? 3. Что получится на выходе? (сколько копий, ...